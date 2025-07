VIDEO: Kad dziesmas pārtop jaunā iedvesmā: aicina iesūtīt koncertstāstus un veidot Prāta Vētras “atmiņu bibliotēku”

Kampaņas mērķis ir iemūžināt cilvēku personīgo saikni ar Prāta Vētru – to īpašo emociju gammu, ko nav iespējams atkārtot. Emocijas un atmiņas, kad iemīļota mūzika kļūst par daļu no dzīves, no nozīmīgiem notikumiem, no draudzības un ģimenes vēstures.