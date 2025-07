Viedā ķivere – tehnoloģija, kas maina industriālo domāšanu

No uzņēmuma puses skatoties, sadarbība ar TSI ļauj atrast talantīgus jaunos speciālistus, kā arī tehnoloģiski efektīvi attīstīt inovatīvu produktu. “Projekts beidzas, bet mums šis produkts ir jāturpina attīstīt. Ja students jau ir piedalījies šajā procesā, viņš zina, par ko ir runa. Viņš ne tikai pārzina tehnoloģiju, bet arī saprot projekta loģiku, komandas dinamiku un klientu vajadzības. Tas nozīmē, ka mēs iegūstam darbinieku, kurš no pirmās dienas var būt efektīvs – tas ir milzīgs ieguvums, salīdzinot ar tradicionālu atlasi un apmācību no nulles.” skaidro uzņēmuma pārstāvis R. Točelovskis.