Vēsā vasara un garās Jāņu brīvdienas veicinājušas ceļojumu pieprasījuma pieaugumu

"Join Up Baltic" reģistrēta 2021.gada oktobrī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 50 000 eiro, un tās vienīgais īpašnieks ir Ukrainas kompānija "Join Up!". Starptautiski "Join Up!" darbojas deviņās valstīs un piedāvā ceļojumus uz vairāk nekā 40 galamērķiem.