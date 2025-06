155 tūkstoši eiro – summa, ko būtu iespējams uzkrāt līdz pensijas vecumam

Papildus iemaksu apmēram un arī biežumam ļoti svarīgs faktors, kas noteiks uzkrājuma rezultātu, arī pensiju 3. līmenī ir atbilstoša plāna izvēle. Lai maksimāli izmantotu finanšu tirgu dotās iespējas, pasargātu uzkrājumu no akciju tirgu īstermiņa svārstībām, ir būtiski pensiju 3. līmeņa uzkrājumu veidot savam vecumam atbilstošā plānā. Piemēram, pensiju plāns Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss būtu piemērota izvēle klientiem vecumā līdz 50 gadiem, kad plānotais uzkrājuma termiņš ir vismaz 15 gadi, jo līdz 100% plāna aktīvu tiek ieguldīti akcijās, nodrošinot uzkrājuma potenciāli augstu ienesīgumu, tomēr ir jārēķinās ar ievērojamām kapitāla svārstībām uzkrājuma veidošanas laikā. Tuvojoties uzkrājuma izņemšanas termiņam, lai pasargātu uzkrājuma vērtību no akciju tirgu svārstībām, vēlams mainīt pensiju plānu, tādejādi samazinot ieguldījumu akcijās īpatsvaru. Līdz ar to būtiska ir ne tikai sākotnējā plāna izvēle, bet arī dzīves gaitā jāseko līdzi, lai noteiktajā brīdī būtu izvēlēts vecumam un dzīves posmam atbilstošs plāns.