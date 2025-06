Latvijas iedzīvotāji iegulda mazāk nekā pārējās Baltijas valstīs, liecina pētījums

“Pētījums ir par finanšu pratības ietekmi uz pensiju sistēmu. Pētījumā pievērsāmies tam, ko katrs varam darīt jau tagad,” uzsver pētījuma vadītāja, viena no foruma organizatorēm, LU ESZF prof. Ramona Rupeika-Apoga. “Galvenā doma – ja katrs parūpēsimies par savām vecumdienām, tad arī sistēmai būs vieglāk. Ja cilvēks jau no jaunības sāks domāt, kā veidos savu investīciju portfeli, nodarbosies ar investīcijām, tad, sasniedzot pensijas vecumu, papildus tam, ko sniedz valsts, viņš varēs nodrošināt sev labu dzīves līmeni. Salīdzinot trīs Baltijas valstis, secinājām, ka Latvijā finanšu pratība ir viszemākajā līmenī. Pētījumā pierādījās, ka ir sakarība starp finanšu pratību un to, vai cilvēkam ir vai nav izveidots investīciju portfelis. Cilvēki, kam ir ieguldījumi, jūtas labāk sagatavojušies pensijas laikam. Latvijā ir ne tikai Baltijā viszemākā finanšu pratība, bet arī viszemākais finanšu portfeļa esamības līmenis. Mūsu iedzīvotāji salīdzinoši investē vismazāk.”