Baltijas valstis uzsāks sadarbību ar Poliju, lai kopīgiem spēkiem aizsargātu kritiskās enerģētikas infrastruktūras

KEM norāda, ka Latvija, kopā ar Baltijas valstīm pirmā ES pilnībā pārtrauca enerģētikas produktu importu no Krievijas, un kopš 2023.gada 1.janvāra neimportē energoresursus no Krievijas, līdz ar to Latvija jau izpilda "REPowerEU "plāna mērķi enerģētikas jomā.