"Latvijas dzelzceļa" valdes priekšsēdētājs Artis Grinbergs skaidro situāciju ar peronu pārbūvi, elektrifikāciju un kravu tranzītu

Apgrieztā problēma šajās iepriekšējās desmitgadēs gan ir tā, ka vispār netika pievērsta uzmanība pasažieru pārvadājumiem un tādēļ nekas nav investēts kontakttīklā, kas savu mūžu ir nokalpojuši jau vairākas reizes. Taču mums ir iegādāta sliežu uzturēšanas tehnika, un, ņemot vērā kravu apjomu kritumu, to tagad tik daudz vairs neekspluatējam. Vai to būtu gudri tagad gandrīz vai par metāllūžņu cenu pārdot? Es domāju, ka labāk to ir izmantot kā mūsu salīdzinošo priekšrocību. Tādēļ mēs pašlaik braucam uz Igauniju un Lietuvu un veicam ikdienas uzturēšanas darbus. Manā skatījumā mums būtu jāiet iekšā arī kontakttīklu izbūves nišā un jāsāk domāt dārgāku produktu kategorijās, ar to saprotot inženiertehniskās komunikācijas un kontakttīklu. Kā jau es minēju, mums potenciāli pietrūkst puses finansējuma, kas nepieciešama kontakttīklu nomaiņai. Ja valstij tādēļ ir jāņem kredīts, kādēļ šī nauda būtu jāatdod kādam Vācijas vai kādas citas valsts uzņēmumam? Jo, ja mēs skatāmies uz lielākajiem būvdarbu veicējiem dzelzceļā, tad pašlaik neviena no tām nav Latvijas kapitāla kompānija.