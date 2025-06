Rīgas lidosta ņems 75 miljonu eiro aizdevumu un paplašinās pasažieru termināli

Būvniecības konkursa priekškvalifikācijai pieteicās 17 būvuzņēmumi un to apvienības no deviņām valstīm, pieci no tiem iesniedza tehniskos piedāvājumus, bet uzaicinājumu iesniegt finanšu piedāvājumus konkursa noslēdzošajā kārtā saņēma četri pretendenti.