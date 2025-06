"airBaltic" uzsāks jaunus tiešos lidojumus un palielinās vairāku esošo reisu skaitu

"airBaltic" vasaras sezonas tiešos lidojumus no Rīgas uz Pizu (Itālija) un Porto (Portugāle) turpinās arī novembrī. Savukārt reisi no Rīgas uz Katāniju (Itālija) sāksies agrāk nekā ierasts – jau 2026. gada martā, piedāvājot ceļotājiem vēl plašākas atpūtas iespējas. Tāpat lidsabiedrība palielinās lidojumu biežumu no Rīgas uz Šarm eš Šeihu un Hurgadu (abas Ēģiptē), nodrošinot trīs reisus nedēļā uz katru no šiem galamērķiem. Ziemas sezonā "airBaltic" plāno arī atsākt lidojumus starp Rīgu un Dublinu (Īrija), piedāvājot reisus divas reizes nedēļā.