Vairāk nekā 60% Latvijas iedzīvotāju pavadīs vasaras atvaļinājumu ceļojot, pieaug vēlme ceļot tālu

Vairāk nekā puse iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 50 gadiem plāno doties ceļojumā ar ģimeni. Ceļošana divatā vairāk populāra jauniešiem, kā arī to iedzīvotāju vidū, kuri ir vecāki par 50 gadiem. Kopā ar draugiem braucienos dosies jaunieši un seniori, bet ceļošanu vienatnē biežāk izvēlas iedzīvotāji no 50 līdz 59 gadiem.