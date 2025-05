Pēc Trampa prezidentūras beigām ASV gaidāma nopietna finanšu krīze, brīdina ekonomists

"Kriptovalūtām ir lielāka loma, nekā vairums cilvēku apzinās, jo ievērojama daļa no to izmantošanas notiek ēnu ekonomikā. Un ar "ēnu ekonomiku" es domāju izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un noteikumu apiešanu un, protams, arī tādas darbības kā ieroču tirdzniecību, narkotiku vai cilvēku tirdzniecību utt.," norāda profesors. "[Kriptovalūtas leģimitizācija] nozīmētu atvieglot un veicināt nelegālas darbības, kuras mums nevajadzētu atbalstīt. Ņemot vērā kriptovalūtu plašo izmantošanu sankciju apiešanai vai noziedzīgu darbību finansēšanai, būtu absurdi, ja lielās finanšu iestādes to leģitimizētu."