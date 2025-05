Vēja enerģijas svētki Kaigu purvā

Tikmēr būvnieka “UPB nams” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns stāstīja, ka projekts šobrīd tiek realizēts atbilstoši grafikam, un to plānots pabeigt 2026. gada jūlijā. Šobrīd vēja parkā top 16 “Nordex” vēja turbīnas ar kopējo jaudu 108,8 megavati (MW). Nākotnē ieplānots, ka Kaigu purvā tiks izveidota pirmā zaļā industriālā zona Latvijā. Projekta attīstības grafiks paredz, ka būvniecība tiek sākta šogad maijā. No jūnija līdz augustam paredzēta dzelzsbetona torņu daļu transportēšana no Ropažu novada “Consolis Latvija” ražotnes un torņu montāža vēja parkā. Savukārt septembrī iecerēta pirmo 86 metrus garo turbīnas spārnu atvešana no Ventspils. Transportēšana notiks naktīs divu mēnešu laikā. Pirmās turbīnas montāžu plānots pabeigt septembrī, bet visas turpmākās paredzēts samontēt četru mēnešu laikā. Elektroenerģijas ražošanu paredzēts sākt nākamgad aprīlī, bet jūlijā iecerēta vēja parka atklāšana.