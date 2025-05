Viens no augstākajiem rādītājiem pēdējo 10 gadu laikā - katrs otrais Latvijā meklē piepelnīšanās iespējas

“Pētījuma dati rāda pretrunīgu ainu – no vienas puses, arvien vairāk iedzīvotāju paralēli saviem pamata ienākumiem gūst papildu ieņēmumus, veiksmīgi realizējot savas prasmes un talantus. No otras puses, pieaug to cilvēku skaits, kuri ne tikai neiesaistās papildu darbībās, bet arī nevēlas to darīt. Redzams, ka tiem, kuri līdz šim nav izmantojuši iespēju piepelnīties, motivācija to darīt kļūst aizvien vājāka. Iemesli tam ir dažādi – vieniem pietiek ar esošo slodzi un ienākumiem pamata darbā vai ir veselības radīti ierobežojumi, bet citiem šķērslis ir motivācijas trūkums, šaubas par savām spējām un pārliecība, ka tas nav tā vērts,” atzīmē Evija Kropa.