Itālijā dzīvojošie šausminās: gandrīz jebkurš tūrists restorānā vienmēr pārkāpj divus noteikumus, pasūtot ēdienu

Viens no atpazīstamākajiem itāļu dzērieniem ir kapučīno, kas parasti tiek gatavots no līdzīgām espresso daļām, karsta piena un piena putām, bieži vien ar kakao kaisījumu. Bet pat nedomājiet to pasūtīt pēc 11 rītā - tas tiek uzskatīts par īstu kulinārijas noziegumu.