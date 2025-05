Valsts prezidents un ekonomikas ministrs ar plašu uzņēmēju delegāciju piedalīsies Latvijas Nacionālās dienas un biznesa pasākumos "Expo 2025 Osaka"

Latvijas uzņēmēju delegācijā būs pārstāvēti 36 uzņēmumi un organizācijas no dažādām nozarēm – kokapstrādes, farmācijas, pārtikas rūpniecības, IKT un citām. Starp tiem: LMT, Latvijas Blokķēdes asociācija, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, Latvijas Fintech asociācija, JEFF, IDT Media, APPLY, Batwatex, Eunomia Traffic AG, IE.LA inženieri, Olpha, Pharmidea, Baltacon, Latvijas Finieris, Rīgas Krēslu fabrika, Latvia Packing, LSEZ Laskana, Latvenergo, Fortes, Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca, Amazone, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Rundāles pils muzejs, Estravel Latvia, IMPRO Ceļojumi, Baltu Rotas, Goal Event Group, Remark-s, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns, AS Superia, LTRK, Latvijas eksportētāju asociācija The Red Jackets, Latgales plānošanas reģions, Rīgas Stradiņa universitāte, Voldemārs, Digitālā Pele, PADTEX INSULATION.