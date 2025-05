Igaunija atļāva izņemt pensiju uzkrājumus, kādas bija sekas un ko varam mācīties?

Eksperti arī izpētīja, ka šīs pārmaiņas veicināja inflācijas pieaugumu. Igaunijas bankas pētījumā secināts, ka pensiju reforma paātrināja inflāciju valstī par 1-2 procentpunktiem katrā ceturksnī, sākot no 2021. gada 4. ceturkšņa līdz 2022. gada 2. ceturksnim. Reformas rezultātā deviņu mēnešu laikā cenu pieaugums svārstījās no 4% līdz 12%. Tas ir būtisks cenu kāpums, taču jāņem vērā, ka to ietekmēja arī citi faktori, kopumā 2021-2022. gadam cenu pieaugums Igaunijā bija ļoti straujš – 25% –, un daļa no īstermiņa kāpuma, mazinoties pieprasījumam, vēlāk samazinājās.