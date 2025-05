Pētījums: tuvākajā piecgadē elektroenerģijas patēriņš Latvijā varētu pieaugt par vairāk nekā 40%

Lai veicinātu plašāku elektrifikāciju, "Sadales tīkls" strādā arī pie jaunu pieslēgumu izbūves procesa pilnveides, tai skaitā attiecībā uz izmaksām. Būtiskas izmaiņas ieviestas pērn – no 2024. gada 1. maija "Sadales tīkls" 50 % apjomā līdzfinansē ikviena jauna elektrības pieslēguma izbūvi (iepriekš tāda pieeja tika attiecināta tikai uz pieslēgumiem ar jaudu līdz 100 ampēriem).

Savukārt no šī gada 1. maija vienkāršota kārtība jaunu elektrības pieslēgumu izbūves izmaksu aprēķināšanai pieslēgumiem zemsprieguma tīklā ar jaudu līdz 100 ampēriem. Turpmāk fiksēta viena ampēra (jeb slodzes vienības) izbūves maksa tiks piemērota īpašumiem līdz 300 metru attālumā no "Sadales tīkla" zemsprieguma elektrolīnijas (līdzšinējo 50 metru vietā). Jauna pieslēguma izmaksas ikviens var noskaidrot, ievadot īpašuma adresi vai kadastra numuru "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamajā jauna pieslēguma maksas kartē.