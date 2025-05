OCTA arī elektroskrejriteņiem: kā tad varēs pārbaudīt, vai tiem ir derīga polise

OCTA polisi varēs iegādāties gan izmantojot tiešsaistes portālus, gan vēršoties tieši kādā no apdrošināšanas sabiedrībām vai to sadarbības partneriem. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle un «Balcia Insurance» SE).