Elektroenerģijas cenas samazinās, bet svārstības pieaug – Latvija izceļas ar dārgāko elektrību Baltijā

Ierasts, ka hidroenerģijas ražošana aprīlī regulāri ir pārsniegusi Latvijas kopējo elektroenerģijas patēriņu - 2023.gada aprīlī tā sedza 178% no pieprasījuma, bet 2024.gada aprīlī - 128%. Savukārt šogad hidroenerģija nodrošināja tikai 43% no valsts kopējā pieprasījuma un 11% no Baltijas reģiona pieprasījuma.