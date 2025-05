Ropažu novadā atklāta modernizētā Consolis Latvija rūpnīca. Ražos vēja turbīnu torņus

AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors Mārtiņš Čakste: "Consolis Latvija rūpnīca ir ieguvums ikvienam no mums, valstij un visam Baltijas reģionam kopumā. Tas ir viens no ļoti svarīgiem soļiem lētākas elektrības sākumam gan Latvijas cilvēkiem, mājsaimniecībām, gan uzņēmējdarbībai. Laflora Energy ar nepacietību gaida Consolis Latvija ražojumus, un topošajā vēja parka būvlaukumā šobrīd strādā 14 vietējie uzņēmumi. Kad parks pēc gada sāks darbu, tiešajos maksājumos vietējā kopiena ik gadu saņems 272 tūkstošus eiro jeb – visā parka 30 darbības gadu laikā – vairāk nekā 8 miljonus eiro."