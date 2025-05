Tiešsaistes azartspēles Latvijā kļuvušas par lielāko azartspēļu veidu

Tiešsaistes azartspēļu segmenta daļā vērojams stabils pieaugums - 2024. gadā tiešsaistes produkti veidoja 39% no kopējiem Eiropas azartspēļu tirgus ieņēmumiem, salīdzinot ar 37% 2023. gadā. Neraugoties uz to, ka ieņēmumi no klātienes azartspēlēm absolūtos skaitļos pieauga, to tirgus daļa saruka no 63% uz 61%, kas liecina par izmaiņām patērētāju paradumos. Tiešsaistes azartspēļu jomā Eiropā dominēja mobilās ierīces, kas 2024. gadā nodrošināja 58% tiešsaistes ieņēmumu, salīdzinot ar 56% 2023. gadā.