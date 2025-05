Sievietes Latvijā arvien biežāk uzņēmumu vadības komandās – īpaši salīdzinot ar ES

Neraugoties uz to, ka Latvijā uzņēmējdarbībā aktīvāk piedalās vīrieši (36,5%) nekā sievietes (26,4%), septiņas no desmit sievietēm izsaka vēlmi kļūt par uzņēmējām, liecina “Visa” veiktais pētījums. Kā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sievietes sapņo par sava uzņēmuma izveidi, ir vēlme kļūt sev par vadītājām, tādējādi pašām kontrolējot savu darba un privātās dzīves līdzsvaru.