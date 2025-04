"Hallo, šeit zvana klientu konsultants..." Kā cilvēku datu nozagšana kļūst par jauno realitāti

Komentējot sākotnēji aprakstīto gadījumu, Ginta Gailuma saka: “Lai gan situācijas var būt dažādas, šādos gadījumos maz ticams, ka notikusi datu noplūde no telekomunikāciju pakalpojuma sniedzēja. Visticamāk, krāpnieks zvanījis uz labu laimi. To parasti apliecina fakts, ka zvanītājs nenosauc cilvēka vārdu; ja tas netiek darīts, tad faktiska datu apstrāde nenotiek. Jāņem vērā arī tas, ka operatorus iespējams pārbaudīt publiski pieejamās vietnēs, piemēram, numuri.lv, kur var uzzināt, kuram operatoram konkrētais numurs pieder. Ja rodas aizdomas par krāpniecību, var vērsties Valsts policijā. Saņemot aizdomīgu zvanu, labāk pārbaudīt informāciju, piezvanot uz konkrētā uzņēmuma oficiālo tālruņa numuru, lai pārliecinātos, vai zvans tiešām veikts no attiecīgās iestādes. Zvana laikā cilvēks droši var uzdot jautājumus par to, kur iegūts tālruņa numurs un no kāda uzņēmuma vai iestādes saņemts zvans, kā arī citus uzvedinošus jautājumus par zvana nolūku un ticamību.”