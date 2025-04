FOTO: Riga Waterfront pilsētvide: iedvesmojoties no Centrālparka zaļuma un arhitektūras daudzveidības

Atbildība par Riga Waterfront teritorijas plānošanu ir uzticēta arhitektu komandai no Šveices – “Hosoya Schaefer Architects” – kuriem ir ne vien ievērojama pieredze pilsētvides plānošanā, bet arī izpratne par to, kas Rīgai ir piemērots un nepieciešams. Lai nodrošinātu vietējās arhitektūras integrāciju projektā, pilsētplānojumu, tostarp ielu un skvēru izkārtojumu, ēku atrašanās vietas un teritorijas kopējo vīziju, viņi strādā rokrokā ar Latvijas arhitektiem no “Ēter / Urban Lab”.