FOTO: Riga Waterfront starptautiskā arhitektu komanda

“Royal HaskoningDHV” (Nīderlande) – atbildīgi par ostas teritorijas pārveidi un integrāciju pilsētā, īpaši pievēršoties ilgtspējības un infrastruktūras risinājumiem. Viņu starptautiskā pieredze ietver prāmju piestātņu modernizācijas projektu Sydney Commuter Wharf Upgrade Sidnejā; Eko Atlantic – jaunas pilsētas teritorijas izveidi uz zemes, kas atgūta no okeāna vienā no Āfrikas lielākajām pilsētām Lagosā, nodrošinot dzīvesvietu 250 000 cilvēkiem un aizsardzību pret krasta eroziju un plūdiem, kā arī 27 hektāru lielas no ūdens atgūtas teritorijas “Lotus Island” attīstību Vjetnamā luksusa dzīvojamo māju izveidei.