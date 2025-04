Latvija saņems "sitienus" no ASV un ES – Latvijas Banka skaidro tarifu ietekmi

Latvijas Bankas pārstāvis Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē skaidroja, ka pašreizējie aprēķini par 25% ievedmuitas tarifu Latvijai varētu nest "0,5% līdz 1% mīnusu iekšzemes kopproduktā". Viņš pieļāva, ka ietekme uz inflāciju varētu nebūt liela, ja vien Latvija neveicinās pretpasākumus un neapliks ar lielākiem tarifiem to, ko Latvija importē no ASV, lai gan imports no ASV Latvijā ir diezgan zems.