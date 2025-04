10 tūkstoši eiro par darbu Latvijā - vai tiešām tas ir iespējams? Vakances ar visaugstāk piedāvāto atalgojumu

"Ir saprotams, ka šādās Informāciju tehnoloģiju pozīcijās no kandidātiem tiek sagaidītas tehniskās prasmes, programmēšanas pieredze un valodu zināšanas, piemēram, Javascript, Ruby, PHP, C++, kā arī datubāžu zināšanas (piem. MySQL)" skaidroja CVMarket.lv darba sludinājumu portāla biznesa attīstības vadītājs Kristaps Kolosovs, piebilstot, ka no valodu prasmēm šajā jomā labas angļu valodas prasmes ir obligātas. No personīgajām īpašībām darba devēji IT jomas speciālistiem sagaida loģisko domāšanu, vēlmi pastāvīgi mācīties, precizitāti, spēju koncentrēties un labas problēmu risināšanas prasmes.