Baltijas iedzīvotāji ir pieraduši, ka nauda viņu kontos ienākumus nenes; bankām šāda neinformētība ir izdevīga

Pētījuma pasūtītāja "Bigbank Eesti" vadītāja Jonna Pehtere sacīja, ka saskaņā ar aptaujas rezultātiem vairāk nekā puse Baltijas valstu iedzīvotāju joprojām savus ietaupījumus tur parastajos banku kontos. "Protams, nauda, kas vienkārši guļ kontā, nekādi nav pasargāta no inflācijas. Daudzu labu iespēju trūkuma dēļ cilvēki ir pieraduši pie šāda stāvokļa, un pat zaudējuši ticību tam, ka viņu mājas bankā var kaut ko pelnīt no saviem ietaupījumiem," Pehtere min vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki tam atmetuši ar roku.