"Veselības centru apvienības" valdes priekšsēdētājas amatā darbu sāk Iveta Lāce

I. Lācei ir ilgu gadu pieredze dažādu uzņēmumu vadošos amatos, rūpējoties par to stratēģisku attīstību, efektivitāti, pārmaiņu vadību, pārdošanas un mārketinga vadību. Pirms pievienošanās VCA komandai viņa bija biroju kompleksa "Verde" komercdirektore un valdes locekle, sekmējot tā attīstību un nodrošinot augstu nomas aizpildījumu vēl pirms ēku nodošanas ekspluatācijā. Iepriekš I. Lāce ieņēmusi arī biznesa attīstības vadītājas amatu "CBRE Baltics" un bijusi tirdzniecības kompleksa "Spice" ilggadēja vadītāja un valdes locekle, to attīstot par vienu no vadošajiem un vērtīgākajiem komercobjektiem Baltijā. I. Lācei ir pieredze arī žurnālistikā, pārdošanā un mārketingā, strādājot ātrās aprites patēriņa preču (FMCG) sektorā. Viņas līdzšinējā pieredze vadošos amatos apliecina spēju attīstīt un vadīt lielas organizācijas, fokusējoties uz inovācijām un procesu uzlabošanu.