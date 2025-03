"CleanR Grupa" vadītājs Juris Gulbis par uzņēmumu pirkšanu, atkritumu vākšanas problēmām un darbinieku trūkumu

Gan namu apsaimniekotājiem, gan Rīgas domei ir izpratne par to, kas tas ir un kādi plusi ir no pazemes konteineru ieviešanas. Tie aizņem mazāk vietas, apkārtne ir tīrāka un nav to blakņu, kas parastajiem konteineriem. Ja sākumā bija grūti to izbūvi saskaņot gan būvvaldē, gan arī ar namu apsaimniekotājiem, tagad šis process ir palaists, un mums jau stāv rinda uz šo konteineru izbūvi.