Latvijā pieaug to lietotāju skaits, kuri pirkumiem izmanto mobilās ierīces

Pieaugot patērētāju tendencei iepirkties internetā, arvien vairāk tiek dibināti dažādi e-komercijas uzņēmumi. Lai sekotu līdzi to kvalitātei, izteiktu atzinību labākajiem un iedvesmotu uzņēmumus, jau piekto gadu pēc kārtas norisināsies e-komercijas gada balva un jau otro gadu tā notiks Baltijas mērogā, attiecīgi pasniedzot gada balvu “Baltijas E-komercijas zvaigzne”. Konkursa stratēģiskais partneris ir Latvijas pasts; sadarbības partneri: Mēness aptieka, MakeCommerce, Aleph, Gemius, One More Agency, Element Digital, The Red Jackets, Login.lt, Nords Porter Communications.