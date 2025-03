Rīgā pārdod Rātslaukumā uzbūvētu, bet tā arī neatvērtu viesnīcu - cena iespaidīga

Ēkas fasāde veidota no lielformāta premium klase melnā granīta, kas ir izturīgs pret straujām temperatūru un augsta mitruma svārstībām, kas garantē ilgmūžību un nevainojamu izskatu ilgus gadus. Ēkas jumts veidots no dabīgā vara, kas ar laiku iegūs cēlu malahītzaļu nokrāsu, ideāli papildinot Vecrīgas jumtu arhitektūras ansambli. Ēkas funkcionālā izmantošana pieļauj gan komerciālu, gan arī dzīvojamo izmantošanu, paverot plašumu drosmīgāko projektu īstenošanai vienā no Rīgas skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām vietām. Ne mazāk ekskluzīva un cena - 3,9 miljoni eiro.