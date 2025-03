Kuri būs ieguvēji ASV uzsāktajā tarifu karā?

Turklāt ES atbildes tarifi ir īpaši vērsti pret ASV štatiem, kuros prezidenta vēlēšanās novembrī balsotāju vairākums atbalstīja Trampu. Lielāka muita būs jāmaksā par sojas pupiņām no Luiziānas - ASV Pārstāvju palātas priekšsēdētāja Maika Džonsona štata -, liellopu un mājputnu gaļu no Nebraskas un Arkanzasas, koksni no Džordžijas un Virdžīnijas. "Savā reakcijā mēs cenšamies būt gudri," sacījusi augsta ranga ES amatpersona, kas vēlējusies palikt anonīma. "Mums ir saraksts ar produktiem, kuriem ir augsta simboliska vērtība un kas mums nemaksā dārgi," piebildusi amatpersona.