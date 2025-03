VIDEO: postošs ugunsgrēks iznīcinājis grillbāru "Daba Mamma"

"Priekšā sarežģīts un nezināms ceļš – mēs vēl nezinām, cik daudz palīdzības varēsim saņemt no apdrošinātājiem, taču skaidrs ir viens: bez atbalsta mēs nespēsim šo vietu atjaunot. Tāpēc lūdzam – ja jums ir iespēja, palīdziet mums celties no jauna. Pat vismazākais ziedojums var kļūt par pamatu, uz kura atkal varēsim būvēt mūsu ģimenes sapni. Mēs būsim dziļi pateicīgi ikvienam, kurš būs ar mums šajā smagajā laikā. No visas sirds – Paldies!"