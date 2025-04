Mākslīgais intelekts: kiberdrošības atslēga vai drauds?

Arī kiberdrošība nav izņēmums, un tieši tāpat, kā citās jomās, arī kiberdrošībā diskutē par mākslīgā intelekta lomu. No vienas puses, MI palīdz identificēt uzbrukumus un aizsargāt mūsu datus, taču no otras puses, to izmanto arī dažādi ļaundari un krāpnieki. Šajā rakstā aplūkosim, kā hakeri izmanto mākslīgo intelektu, kā tas ietekmē kiberdrošību un kā mēs varam sevi pasargāt.