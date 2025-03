Marts klāt: kur nodot vecās auto riepas

Latvijā ir vairākas iespējas, kā videi draudzīgi un atbildīgi atbrīvoties no nolietotajām riepām. To piedāvā gan autoservisos, gan šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un auto riepu tirdzniecības vietās. Atkarībā no izvēlētā varianta var atšķirties arī tas, vai riepas varēs nodot bez maksas, vai par pakalpojumu tiks piemērota neliela samaksa.