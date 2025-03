"Enefit" vadītājs skaidro, kam būtu jānotiek ar elektrības cenām tuvākā un tālākā nākotnē

Kopumā atslēgšanās no BRELL ir jāvērtē ļoti pozitīvi. Ir pilnīgi pareizi, ka mēs atslēdzamies no Krievijas un Baltkrievijas tīkla, un tas, protams, stiprina mūsu enerģētisko neatkarību. Pēdējos gados ir būtiski arī modernizēts enerģijas pārvades tīkls, jo konceptuāli lēmums par atslēgšanos no BRELL tika pieņemts jau 2007. gadā. Šobrīd Baltijas enerģijas pārvades tīkls ir viens no modernākajiem Eiropā, un tie ir vārti uz atjaunojamo resursu attīstību ilgtermiņā, kas ļaus samazināt arī elektrības cenu.