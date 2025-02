Vācijas autobūve sākusi buksēt: izslavētos vācu auto plosa krīze

Laikā no 2017. līdz 2023. gadam Volkswagen pārdošana kritusies no 10,7 miljoniem līdz 9,2 miljoniem, BMW no 2,46 līdz 2,25 miljoniem, Mercedes-Benz no 2,3 līdz 2,04 miljoniem. Šim vācu autobūves pirmajam trijniekam peļņa pirms nodokļiem pagājušā gada pirmajos deviņos mēnešos samazinājusies par trešdaļu.