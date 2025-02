Bateriju vilcienu ieviešana kavējas - nauda novirzīta Centrālās stacijas būvdarbiem

“Jau 2023. gadā, kad Satiksmes ministrija to piedāvāja Latvijas Dzelzceļam realizēt, mēs jau izteicām bažas par termiņu un iespējām šādā ātrā termiņā to veikt. Jāatzīmē, ka no Latvijas Dzelzceļa viedokļa šis Rīgas Centrālstacijas dienvidu daļas būvdarbu turpināšana un pabeigšana ir ārkārtīgi augstas prioritātes projekts,” tā norāda VAS “Latvijas Dzelzceļš” pārstāve Agnese Līcīte.