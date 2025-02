Liek pamatus jaunajai zirņu proteīna rūpnīcai Jelgavā; tā radīs vairāk nekā 70 jaunas darba vietas

SIA “ASNS Ingredient” valdes loceklis Edgars Ruža norāda, ka šobrīd jau ir paveikti meliorācijas darbi un notiek ēku pamatu būvniecība. “Tuvāko pāris nedēļu laikā esam iecerējuši sākt ēku celtniecību un jau maijā plānojam pabeigt pirmo no tām – gatavās produkcijas noliktavu, kas ir lielākā no ēkām. Pārējās telpas rūpnīcas kompleksā savukārt tiks atvēlētas ražošanas procesiem. Tās varētu būt gatavas vasaras beigās. Šajā laika periodā ceram saņemt arī pasūtītās iekārtas. Lielākā daļa iekārtu nāks no Eiropas, taču daļu no tām esam pasūtījuši arī Amerikas Savienotajās valstīs. Paredzēts, ka vasaras beigās rūpnīcā sāksies montāžas darbi, kas turpināsies līdz 2026. gada rudenim, bet pēc tam speciālisti ķersies klāt iekārtu testēšanai,” stāsta E.Ruža. Visas tehnoloģiskās iekārtas ir speciāli projektētas rūpnīcai, un tās sakomplektētas no dažādiem iekārtu ražotājiem. Rūpnīcas tehnoloģijas izstrādi vada Vācijas inženierkompānija “Endeco”.