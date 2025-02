"Ryanair" masveidā slēdz veselu virkni maršrutu Eiropā

"Ryanair" janvārī paziņoja, ka plāno aizvākt vienu no savām Romā bāzētajām lidmašīnām no Leonardo da Vinči starptautiskās lidostas. Tas saistīts ar lidostu izmaksu pieaugumu un valdības lēmumu palielināt pašvaldības nodevu lielajās Itālijas lidostās no 2025. gada 1. aprīļa.