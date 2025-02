Redmi Watch 5: ļoti liels ekrāns, daudz funkciju un patīkamu pārsteigumu

Pulksteņa “Redmi Watch 5” korpuss tiek izgatavots divās krāsās: melnā vai sudraba. Iegādājoties pulksteni, varat izvēlēties vienu no trim variantiem: melns korpuss un melna siksniņa, sudraba korpuss un balta siksniņa vai sudraba korpuss un lavandas krāsas siksniņa. Taču tas nepavisam nav viss: “Xiaomi” ir izstrādājis un piedāvā ļoti pievilcīgas siksniņas dažādās krāsās un no dažādiem materiāliem (ādas, auduma, metāla). Siksniņas maiņa ir ļoti vienkārša, jo tās stiprināšanas konstrukcija – “quick-release” ļauj to izdarīt acumirklī: atliek tikai nospiest pogu, kas atrodas apakšējā vāciņā, un siksniņa tiks atvienota no pulksteņa. Gaumīgi izvēlēta siksniņa ievērojami maina pulksteņa izskatu. Par to var pārliecināties tīmekļa vietnē mi.com, kurā var modelēt, kā sudraba korpusam piestāv dažādu krāsu un materiālu siksniņas. Pulkstenim var pielāgot arī dažas citas “Xiaomi” valkājamo ierīču siksniņas, kurām ir identisks savienojums.