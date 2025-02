Latvijas azartspēļu bizness 2024. gadā: pieaugums par 3,7% un pārmaiņas likumos

No tādām lielajām Eiropas kompānijām liela daļa pie mums ir licencētas. No tām, kuras nav… No vienas puses, Latvijas tirgus no viņu viedokļa ir ļoti mazs, no otras puses, ir jāņem vērā, ka mums normatīvajos aktos ir prasības, kuras viņiem arīdzan nav interesanti pildīt, piemēram, attiecībā uz minimālo pamatkapitālu, nodokļiem, kuru likmes dažādās valstīs atšķiras.