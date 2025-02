Kuri klienti vismazāk jutīs elektroenerģijas cenu svārstības pēc Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas? Skaidro elektroenerģijas uzņēmuma pārstāvis

"Ietekmi, ko uz elektroenerģijas cenām atstās Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektroenerģijas tīkla, precīzi prognozēt nav iespējams, tomēr tendence, kas, visticamāk, būs arvien izteiktāka, – dienas ietvaros elektroenerģijas biržas cenas kļūs aizvien svārstīgākas. Jau 2024. gadā vidējā dienas cenu svārstību amplitūda bija 58 %, salīdzinot ar 34 % 2022. gadā vai 22 % 2019. gadā. Atslēgšanās no BRELL ir tikai viens no faktoriem, kas veicinās cenu svārstības elektroenerģijas tirgū, turklāt ne ar to lielāko ietekmi," norāda Vancāns.