Reāla cīņa ar smēķēšanu vai bezjēdzīgu aizliegumu virkne?

Patiešām, tādās valstīs kā Lielbritānija, Kanāda un Jaunzēlande oficiālā nostāja ir tāda, ka nikotīna tvaicēšanas produkti ir "būtiski mazāk kaitīgi" nekā tradicionālās cigaretes un var būt efektīvs līdzeklis smēķēšanas atmešanai. Piemēram, Jaunzēlandes e-cigarešu regulējums to skaidri atspoguļo. Tomēr Latvijas Veselības ministrija un Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisija ir citās domās un apsver arī vienreizlietojamo e-cigarešu aizliegumu. Papildus rūpēm par jauniešu aizsardzību no nikotīna tiek minēta arī ietekme uz vidi, jo vienreizlietojamās e-cigaretes pēc lietošanas tiek izmestas atkritumos, radot papildu piesārņojumu. Tiek ierosināts sekot Beļģijas piemēram, kur no šī gada vienreizlietojamās e-cigaretes ir aizliegtas.