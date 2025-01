Pārtikas cenas turpina pieaugt, bet ir plāns samazināšanai. Cik tas ir ticami?

Latvijas Maiznieku biedrības valdes priekšsēdētājs un maiznīcas "Dona" vadītājs Kārlis Zemešs uzskata, ka problēmas Latvijas mazumtirdzniecībā ir tajā, ka nav tirdzniecību uzraugošās sistēmas. "Mums ir KP, kuras kapacitāte ir ļoti maza. Viņi kaut ko papēta un kaut ko secina. Ja viņi darbotos režīmā, kurā pastāvīgi uzraudzītu tirgus situāciju, nevis reaģētu tikai uz ražotāju, piegādātāju vai tirgotāju sūdzībām, tad varbūt situācija būtu citādāka," uzskata Zemešs. Viņš arī norāda, ka ražotāji par negodprātīgu tirgotāju rīcību nesūdzēsies, jo ir pārāk atkarīgi no pārstāvības lielveikalu tīklos. "Kurš no ražotājiem ir gatavs sūdzēties, ja ir atkarīgs no tirgotāja, ja 30% vai 50% no produkcijas noieta ir vienā vai otrā tirdzniecības tīklā? Neviens nebūs gatavs sūdzēties, jo katra ražotāja produkti ir aizstājami. Mazie ražotāji ir ļoti viegli ievainojami, jo nav tāda produkta, kuru nevar aizvietot. Ja zaudē tirgus daļu vai apjomu, tad tālākā pastāvēšana ir diezgan nosacīta," norāda Zemešs.