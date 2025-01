VID būs plašāka pieeja datiem: varēs vieglāk noteikt tos, kas nepilnīgi uzrāda ieņēmumus

Pašreizējā likuma “Par nodokļiem un nodevām” regulējumā VID ir tiesības saņemt no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu karšu darījumu apstrādātājiem un elektroniskās naudas iestādēm viņu rīcībā esošos datus par personu saimniecisko un finansiālo darbību. Tāpat VID var pieprasīt no kredītiestādēm informāciju par maksājumiem, kas veikti no to klientu kontiem, neidentificējot maksātāju.