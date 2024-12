Vecrīgas slēgto restorānu skatlogos būs redzami Latvijas jauno mākslinieku darbi

Pašvaldība saskaitījusi, ka 30% Vecrīgas skatlogu esot tukši, taču ar to pietiek, lai to mēģinātu to atdzīvināt. Tas uzticēts Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem - topošajiem gleznotājiem un teātra scenogrāfiem, kas, piemēram, kādreizējās Būvvaldes telpās un to skatlogos izveidojuši tādas kā nelielas skatuves, uz kurām galvenajā lomā ir gleznas.