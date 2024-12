Siliņa: Tet un LMT vērtības saglabāšana ir valdības prioritāte

Premjere uzsvēra, ka valsts šos jautājumus vērtē ļoti rūpīgi un atbildīgi. Viņa arī atkārtoja iepriekš pausto, ka valdībai viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir panākt to, lai "Tet" un LMT vērtība nākotnē nemazinās un lai valstij būtu iespējas īstenot savas stratēģiskās ieceres attiecībā uz to, kā šiem uzņēmumiem būtu jādarbojas.