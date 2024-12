"IKEA" veikaliem Baltijā mainījušies īpašnieki; jaunā vadība stāsta, kas turpmāk mainīsies mēbeļu tirgotāja ikdienā

D.B.: Mēs no mūsu franšīzes partneriem esam dzirdējuši, ka daudzās valstīs var strādāt ar mazākiem veikaliem, tādēļ mēs esam dažādojuši veikalu formātus. Pasaulē ir liela vajadzība pēc veikaliem, kas atrodas tuvāk pircējiem, bet ne visur ir vajadzība pēc 30 000 kvadrātmetru lielveikaliem. Tāpēc mēs esam spēruši lielu soli no tā, kāds "IKEA" ir bijis, uz to, kur mēs vēlamies būt nākotnē.